El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, denunció un intento de “golpe político” contra Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras la presentación de presuntos amparos a su nombre.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Zaldívar calificó el hecho como un “uso abusivo interesado” de la figura del amparo, aclarando que este recurso solo puede promoverse a nombre de otra persona en caso de incomunicación.

Señaló que los afectados pueden emprender acciones penales o civiles contra quienes utilizaron indebidamente sus nombres.

Sheinbaum solicitó revisar los criterios legales sobre la posibilidad de presentar amparos en representación de terceros.