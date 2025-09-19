El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, rechazó que la reciente reforma a la Ley de Amparo tenga efectos retroactivos y acusó una campaña de desinformación en torno al tema.

El ministro en retiro afirmó que la modificación busca hacer el amparo más justo y ágil, sin limitar derechos ciudadanos.

Explicó que anteriormente grupos criminales utilizaban este recurso para desbloquear cuentas vinculadas al lavado de dinero, lo que impedía recuperar los fondos.

Zaldívar aclaró que la reforma permite mantener las suspensiones solo cuando el afectado demuestre que sus recursos son lícitos.