El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se reunirá próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, con el objetivo de negociar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania.

A través de su red social “Truth Social”, Trump adelantó que primero se celebrarán encuentros preparatorios entre sus asesores, encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, antes del encuentro bilateral.

Aunque no precisó la fecha, el mandatario calificó el conflicto como una “guerra sin gloria” y dijo esperar que la cumbre sirva para abrir una vía diplomática hacia la paz.

La reunión se realizará en Hungría, país aliado de Moscú y de estrechos vínculos con Washington bajo la actual administración estadounidense.