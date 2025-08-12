Además del apoyo al menaje y el cheque por 45 mil pesos a las familias afectadas por la tormenta del 15 de julio en La Martinica y Lomas de Tabachines, una treintena de comerciantes también recibió recursos a manera de ayuda para recuperar sus negocios, indica Salvador Villaseñor Aldama, coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan.

“Hay carpinterías, laboratorios, personas que se dedican a la jardinería que perdieron lamentablemente las máquinas e instrumentos para poder laboras y obviamente nosotros estamos dando el apoyo para que recuperen estas piezas y puedan seguir trabajando dignamente”.

Aunque estas familias y comerciantes recibieron menaje y cheques de 45 mil a 65 mil pesos, el funcionario municipal no da por cerrado el caso de La Martinica y Lomas de Tabachines, porque puede haber todavía pendientes, además de que el temporal continúa. (Por Gricelda Torres Zambrano)