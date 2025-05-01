Ante el incumplimiento en el acuerdo reparatorio al que llegó con Pemex, la Fiscalía General de la República reiniciará el proceso en contra del ex propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

“Ese acuerdo, que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto, reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer, primero, todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona, donde quiera que esté y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así”.

Explicó que Ancira solicitó hace más de un año la suspensión del proceso penal en su contra, bajo el compromiso de realizar pagos parciales para reparar el daño causado a Pemex. Y aunque cumplió con los primeros meses, luego dejó de hacerlo. (Por Arturo García Caudillo)