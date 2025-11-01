Menos del 30 por ciento de las purificadoras de agua en Zapopan operan bajo supervisión de Coprisjal, lo que pone en riesgo la salud de quienes consumen dicha agua.

El regidor zapopano, Miguel Ixtláhuac, presentó una propuesta que crear un giro comercial específico y así obligar a los establecimientos a cumplir con pruebas de laboratorio, norma oficial mexicana, obligaciones sanitarias y de calidad.

“Y dentro de los giros, no existía el giro de purificación embotellado de agua, nosotros es lo que estamos proponiendo que dentro de este reglamento existe el giro de purificación embotellado de agua. Actualmente se maneja como bebidas no alcohólicas o incluso también se puede manejar como alimentos y les otorgan la licencia de una manera, digamos un poco más flexible”.

Una vez entrando en vigor la nueva reglamentación para purificadoras en Zapopan se daría un año, para que todas cumplan con lo establecido, o no se les renovaría la licencia municipal. (Por Gustavo Cárdenas)