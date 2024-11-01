Las escuelas primarias y secundarias de Jalisco suspenderán clases este miércoles y jueves debido a la participación de los maestros en el Congreso Jalisco Academy 2025, que se llevará a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

La Secretaría de Educación estatal aclaró que, aunque los alumnos no asistirán a los planteles, continuarán sus actividades académicas a distancia.

Las clases presenciales se reanudarán con normalidad el próximo viernes.

El encuentro docente busca fortalecer la capacitación del magisterio y compartir estrategias educativas innovadoras.