El Gobierno de Zapopan entregó la rehabilitación integral de la calle Plan de Guadalupe, en la colonia Balcones de la Cantera, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.
El alcalde Juan José Frangie señaló que la obra busca reducir rezagos en movilidad y servicios básicos en una de las zonas con mayores necesidades del municipio.
Los trabajos incluyeron pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidrosanitarias, banquetas con accesibilidad universal, alumbrado y mejoras urbanas para facilitar el tránsito peatonal y vehicular.
Autoridades municipales destacaron que la vialidad tendrá una vida útil de entre 30 y 40 años y contribuirá a mejorar la plusvalía y la conectividad de la colonia, donde también se desarrollan otros proyectos deportivos y de infraestructura.
Zapopan entrega rehabilitación de calle en Balcones de la Cantera
El Gobierno de Zapopan entregó la rehabilitación integral de la calle Plan de Guadalupe, en la colonia Balcones de la Cantera, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.