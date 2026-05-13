El Gobierno de Zapopan entregó la rehabilitación integral de la calle Plan de Guadalupe, en la colonia Balcones de la Cantera, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.

El alcalde Juan José Frangie señaló que la obra busca reducir rezagos en movilidad y servicios básicos en una de las zonas con mayores necesidades del municipio.

Los trabajos incluyeron pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidrosanitarias, banquetas con accesibilidad universal, alumbrado y mejoras urbanas para facilitar el tránsito peatonal y vehicular.

Autoridades municipales destacaron que la vialidad tendrá una vida útil de entre 30 y 40 años y contribuirá a mejorar la plusvalía y la conectividad de la colonia, donde también se desarrollan otros proyectos deportivos y de infraestructura.