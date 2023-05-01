Para aprovechar la primavera y crear espacios de educación y conservación ambiental, el Ayuntamiento de Zapopan pide que en escuelas, parques y jardines se destinen espacios para realizar y crear jardines polinizadores, que además tienen la función de alimento y refugio para cientos de especies de insectos y aves, principales actores en el proceso de polinización, es voz de Mariana Mendoza, titular de Educación Ambiental del municipio.

“Porque no solo se ven bonitas, no solo son flores que se ven bonitas, sino que tienen un papel súper importante para los agentes polinizadores y para la reproducción de las plantas. También dan áreas verdes y, obviamente, gracias a sus hojas tenemos oxígeno.”

En Zapopan hay cerca de 150 jardines polinizadores, en su mayoría al cuidado de ciudadanos y vecinos, quienes los riegan y dan mantenimiento. (Por Gustavo Cárdenas)