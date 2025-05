El secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, aceptó que la Comisaría de Zapopan no tuvo una pronta reacción luego del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en una estética de ese municipio. Aunque confirmó que las cámaras del Escudo Urbano sí funcionan y ya se analizan, señaló que la falta de reacción impidió capturar a los asesinos.

“El tema es el tiempo de reacción desafortunadamente, no hubo la capacidad de velocidad de reacción para poder aprender a los responsables, pero si hay que trabajar en eso”.

El funcionario puntualizó que el asesinato de Valeria así como también del ex diputado Luis Armando Córdova ocurridos el mismo día, son casos aislados, por lo que no pensaría en que Zapopan vive una crisis y seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)