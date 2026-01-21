Durante el mes de febrero, el Gobierno Municipal de Zapopan, a través de su Dirección del Registro Civil, implementará la campaña de Matrimonios Colectivos Gratuitos.

Bajo el lema “Si nos organizamos, nos casamos todas y todos”, esta iniciativa busca fortalecer el tejido social y brindar protección legal a las familias zapopanas mediante la expedición de actas de unión civil sin costo alguno.

La campaña estará vigente del 1 al 28 de febrero en cualquiera de las oficialías del municipio.