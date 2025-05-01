La Fiscalía de Jalisco inició una investigación para esclarecer la muerte de cuatro arquitectos, ocurrida en el interior de una cabaña de un rancho cercano a la comunidad de El Rodeo, en el municipio de Gómez Farías.

El reporte oficial señala de manera preliminar que la causa de los decesos sería por intoxicación.

Familiares de las víctimas piden que se investigue a un quinto participante en los hechos, que se retiró de la cabaña antes de que los cuerpos fueran descubiertos.