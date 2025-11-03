Viernes, sábado y domingo de operativo por Día de Muertos en el municipio de Zapopan, donde el conteo de los visitantes en los 14 cementerios superó los 250 mil y según el alcalde, Juan José Frangie, se reporta saldo blanco; únicamente algunas atenciones menores por parte de los Servicios Médicos.

“Nuevamente saldo blanco, obviamente hubo 16 casos de deshidratación, cansancio, pero ningún accidente, la verdad, que lamentar, y la verdad la gente se comportó muy bien, 250 mil, pensábamos que llegábamos a 300 mil pero no, fueron 250 mil. Lo que sí fue un gran éxito lo que fue el andador 20 de noviembre”.

Según el alcalde de Zapopan, la derrama económica superó las expectativas de los comerciantes del primer cuadro durante el fin de semana. (Por Gustavo Cárdenas)