Este lunes el Ayuntamiento de Zapopan y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) firmaron un convenio para la investigación y aplicación de medidas y políticas públicas en favor de grupos vulnerables, mujeres y masculinidades.

La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez, detalló que se compartirán espacios, instalaciones y equipo, además de recursos para capacitar de los servidores públicos del municipio.

“Porque una vez que pase este mundial, vamos a contar con una herramienta donde la Comisión va a estar más cerca de la población zapopana para poder atender en tiempo exacto las quejas, las orientaciones y lo que se requiera por parte de la Comisión. Esto nos permite poder identificar las principales violaciones donde se dan en qué colonia del municipio de Zapopan, qué población es la que está poniendo estas quejas, qué dependencia es la más señalada para poder dar tiros certeros y poder atender las quejas con mayor precisión de cómo lo estamos”.

El fin del convenio de colaboración es prevenir y atender la violación de los derechos humanos tanto dentro del ayuntamiento de Zapopan como de los ciudadanos. (Por Gustavo Cárdenas)