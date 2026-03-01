Los problemas del SIAPA son tan graves y arraigados, que la destitución de su director, Antonio Juárez Trueba, no soluciona el problema de agua sucia que padecen desde hace semanas más de 100 colonias metropolitanas, asevera el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

“No era la persona, es el tema el desastre histórico de años, años atrás que tiene el SIAPA al menos desde el año 2015, 2013. Yo no hago a un lado al nuevo titular pero lo veo complicado, esto debe ser una cirugía profunda y una reflexión y hablar con verdades”.

Sergio Chávez urge a una reunión entre el gobernador y los alcaldes metropolitanos para establecer una ruta de salida al problema.

Teme que en cuanto lleguen las lluvias se olvide la situación del SIAPA y que con el inicio de las campañas de cara al 2027, se reactive con fines políticos. (Por Gricelda Torres Zambrano)