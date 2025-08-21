El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, adelantó que podría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en las próximas semanas, una vez que Occidente precise el esquema de garantías de seguridad para Kiev.

Entre las sedes propuestas figuran Suiza, Austria y Turquía, mientras que Estados Unidos impulsa incluso un formato trilateral con Donald Trump.

Moscú, sin embargo, exige una preparación minuciosa y rechaza el posible despliegue de fuerzas europeas en Ucrania.

En paralelo, Rusia intensificó sus ofensivas en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, y lanzó un ataque masivo con drones y misiles que dejó dos muertos.

Zelensky confirmó además la prueba exitosa de un misil de largo alcance capaz de alcanzar tres mil kilómetros, en un contexto de alta tensión y sin consenso aún sobre las garantías que podrían frenar futuras invasiones rusas.