Mediante una inversión superior a los 163 mil millones de pesos el Gobierno de la República anuncia la ampliación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional, como explica la secretaria de Energía, Luz Elena González.

“En la presente administración se destinará una inversión de ocho mil 177 millones de dólares, es decir, cerca, alrededor de 163 mil 540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas, estos son seis mil 735 kilómetros circuito de nuevas líneas estratégicas y la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas”.

Se incorporarán tecnologías de última generación y con ello se beneficiarán 50 millones de usuarios de todo el país. (Por Arturo García Caudillo)