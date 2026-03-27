Guadalajara y Puerto Vallarta concentran la mayor demanda de autotest de VIH en Jalisco, con mayor incidencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, reveló un estudio presentado en el CIAM 2026 del Hospital Civil de Guadalajara.

La investigación, encabezada por el Instituto Nacional de Salud Pública, indica que tres de cada diez usuarios nunca se habían realizado la prueba y que la tasa de positividad es hasta ocho veces superior al promedio nacional.

Además, 28 por ciento reportó prácticas de riesgo recientes.

El análisis también evidencia diferencias entre municipios y barreras para el uso de métodos preventivos como la PrEP, lo que subraya la necesidad de ajustar estrategias de salud pública.