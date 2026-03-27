La Secretaría de Marina mantiene la búsqueda de dos veleros en el Caribe que iban rumbo a Cuba, pues no llegaron cuando se esperaba y hace varios días que se perdió contacto con ellos, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pues se sigue en búsqueda. Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional y otros dos pequeños buques ese mismo barco les dio seguimiento. Tuvo contacto con ellos y después de unas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces, siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones. —¿Sabe cuántos tripulantes, cuántas personas iban ahí? —No recuerdo en este momento. En una de ellas iban nueve personas”.

Mientras tanto, informó que otro buque de la Marina con ayuda humanitaria arribó esta mañana a la Isla Grande de las Antillas. (Por Arturo García Caudillo)