“(What’s the Story) Morning Glory?” es el segundo álbum de estudio de la banda británica Oasis, lanzado el 28 de octubre de 1995. Este disco marcó un antes y un después para el grupo y para la escena musical de los años 90, consolidando a Oasis como el estandarte del britpop.

Con canciones que se convirtieron en himnos generacionales, como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, el álbum combinó guitarras potentes, melodías pegajosas y letras llenas de emoción y rebeldía juvenil. La producción, más pulida que su debut Definitely Maybe, permitió que Oasis alcanzara un sonido más expansivo y accesible, sin perder la actitud desenfadada que los caracterizaba.

El impacto de “(What’s the Story) Morning Glory?” fue monumental, no solo catapultó a la banda a la fama internacional, sino que también consolidó la figura de Liam y Noel Gallagher como iconos del rock británico. Las ventas fueron estratosféricas, superando los 22 millones de copias vendidas a nivel mundial, y el álbum se convirtió en uno de los más emblemáticos de los 90.