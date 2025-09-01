Cruz Azul se colocó en la cima de la Liga MX al vencer en el estadio de Ciudad Universitaria 3 goles por 2 a los Bravos de Juárez al iniciar la fecha 9 del Torneo Apertura.

Los goles para el triunfo fueron de Luka Romero, Gastón Fernández y José Paradela. Por los de la frontera descontaron Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio.

El técnico Celeste Nicolás Larcamón dice que el objetivo es apoderarse del liderato. “Con una responsabilidad muy grande, ambicionamos el primer lugar, si se da en esta fecha, buenísimo, sobre todo porque el gran objetivo es estar el primer puesto, por no solamente lo que nos puede reconfortar estar en la primera posición. Estamos trabajando para lograr eso”.

La Máquina ya con 7 victorias de forma consecutiva, llegó a los 23 puntos y de manera provisional está en la punta de la tabla de posiciones. (Por Martín Navarro Vásquez)