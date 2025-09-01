A partir de este miércoles el gobierno federal hace obligatorio el uso de sistemas de seguimiento satelital GPS, balizado y código QR en las pipas que transportan hidrocarburos, tras la explosión en el puente de la Concordia en Iztapalapa.

La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el cual dicha Comisión emitió las Disposiciones administrativas para los permisos de transporte y distribución por medios distintos a ductos de petrolíferos, gas LP y petroquímicos.

Estas medidas aplican para todas las unidades: pipas, tractocamiones, semirremolques y autotanques que deberán portar un balizado permanente y visible, con un código QR único e intransferible emitido por la Comisión Nacional de Energía.

Por cierto, la cifra de personas fallecidas por la tragedia en Iztapalapa, aumentó a 30 víctimas.