Un niño de 13 años, un joven de 19 y un hombre de 35 fueron localizados esta mañana con múltiples lesiones en la Colonia Moderna de Guadalajara.

Vecinos alertaron a las autoridades tras encontrarlos maniatados y con golpes en el cruce de Quetzal e Inglaterra.

Las víctimas habrían sido privadas de la libertad en Tonalá por un grupo de hombres que las agredió y posteriormente las abandonó en la zona.

Paramédicos trasladaron a los tres para recibir atención médica, dada la severidad de las lesiones.

No se reportaron detenciones.