Un niño de 13 años, un joven de 19 y un hombre de 35 fueron localizados esta mañana con múltiples lesiones en la Colonia Moderna de Guadalajara.
Vecinos alertaron a las autoridades tras encontrarlos maniatados y con golpes en el cruce de Quetzal e Inglaterra.
Las víctimas habrían sido privadas de la libertad en Tonalá por un grupo de hombres que las agredió y posteriormente las abandonó en la zona.
Paramédicos trasladaron a los tres para recibir atención médica, dada la severidad de las lesiones.
No se reportaron detenciones.
Abandonan a dos adultos y un menor golpeados y maniatados en la Colonia Moderna
Un niño de 13 años, un joven de 19 y un hombre de 35 fueron localizados esta mañana con múltiples lesiones en la Colonia Moderna de Guadalajara.