Ante las peticiones y exigencias de mejor transporte público para quienes habitan y trabajan en la zona de la Barranca de Huentitán en Guadalajara, durante sesión de cabildo la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, presentó un punto de acuerdo para trabajar con el gobierno del Estado y así ampliar las zonas de paradas autorizadas, además de mejorar la interconexión de colonias.

“A través del trabajo de SITEUR y de Guadalajara podamos ofrecer transporte a las personas que viven en la zona de la Barranca de Huentitán, y la propuesta es que esta iniciativa sea turnada a la comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad como convocante, y que sea también a la de Asuntos Metropolitanos y la de Hacienda Municipal y Patrimonio Municipal como la coadyuvante.”

La iniciativa para impulsar el transporte público fue turnada a las comisiones de Asuntos Metropolitanos y Hacienda Pública. (Por Gustavo Cárdenas)