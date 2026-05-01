Tras la tragedia, el recuento de los daños. El director de los Servicios de Emergencia SAMU Jalisco, Yannick Nordín, informó que del accidente carretero en Tequila donde se vio involucrado un autobús de pasajeros dos personas perdieron la vida, 44 sobrevivieron, de las cuales tres permanecen hospitalizadas en estado grave de salud, su diagnóstico es reservado.

“De las personas lesionadas, permanecen a un tres urgencias absolutas, es decir, personas que se encuentran con un pronóstico reservado. Y de las demás la mayoría yo fueron dadas de alta y vamos a seguir informándoles cada 12 horas de la evolución de los pacientes. Son pacientes que presentan quemaduras en su economía corporal, quemaduras graves, quemados más del 50 por ciento y otro de estos que se encuentra en urgencia absoluta, es una persona que sufrió una evisceración”.

Sobre los heridos se detalló que hay un menor de edad, un niño con algunas quemaduras. (Por Gustavo Cárdenas)