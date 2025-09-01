La coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, María del Refugio Camarena, aseguró que el dictamen de reforma judicial aprobado por dos comisiones legislativas ya contempla las propuestas de la sociedad civil y del sector académico, en respuesta al llamado de organizaciones y universidades para que se incluyan sus observaciones antes de su votación final.

“Ha habido infinidad de foros. La sociedad civil está contemplada en el dictamen que ya está votado, tan es así que el 97% de la iniciativa del gobernador y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano está integrada en el dictamen aprobado en primera lectura. Por supuesto que están consideradas las propuestas de la sociedad civil y la academia”.

Camarena enfatizó que la discusión en el pleno partirá del dictamen ya aprobado en primera lectura, por lo que las modificaciones que se propongan deberán realizarse sobre ese documento base. (Por Marck Hernández)