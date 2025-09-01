FIFA reconoció al Club Guadalajara, luego de que la cancha del estadio Akron pudiera en cuestión de minutos quedar en condiciones de llevar a cabo el juego entre Chivas y Tigres del pasado miércoles, tras la aparición de una tromba que encharcó el césped y provocó inundaciones en algunas zonas. La nueva tecnología implementada pasó una gran prueba, y provoca tranquilidad en FIFA para el Mundial 2026, dijo a través de Chivas TV, Ainara Zatarain Ripoll, Directora de Operaciones de Chivas. “Mucha felicidad, porque al final fue un un reto que nos puso a prueba y que lo pudimos sacar con mucho éxito de todo lo que hemos implementado fue un “check” en decir estamos listos para la Copa Mundial, tanto que FIFA también lo reconoció y vio que efectivamente todo lo que instalamos en nuestra cancha, funcionó en tiempo y en 30 minutos pudimos drenar todo el agua que había llovido y que estaba en la cancha. Estamos en un constante análisis de cómo podemos mejorar nuestro estadio y buscamos que la cancha tuviera lo más avanzado en tecnología, revisamos las tendencias en Europa y ahora contamos con una cancha que cumple con FIFA Quality Pro, la cual nos quedará como un legado después del mundial”, explicó Zatarain.

Por su parte Sebastián Muñoz, Turf Manager del Estadio AKRON señaló: “El resultado habla por sí mismo, el sistema que instalamos extrajo aproximadamente 390 m³ de agua, que equivale a 4 cm drenados en un corto periodo de tiempo, lo que permitió mantener la superficie estable y en condiciones de juego. El suelo estuvo muy firme y el rodamiento del balón fue excelente, en buena medida por los materiales empleados tanto en la base como en la superficie, además de la elección del tipo de césped bermuda, una especie que crece de manera lateral y aporta gran firmeza al suelo”. (Por Martín Navarro Vásquez)