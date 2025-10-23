La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que las empresas de aplicación, como Uber, no cuentan con autorización federal para prestar servicios de transporte en aeropuertos.

La dependencia explicó que la compañía obtuvo una suspensión judicial para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la ley y evitar actos arbitrarios, pero esto no implica permiso alguno para operar.

La dependencia recordó a los usuarios que pueden utilizar los taxis, servicios turísticos y autobuses autorizados.

Subrayó que la regulación del transporte federal es de competencia exclusiva de la autoridad, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.