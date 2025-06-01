La Reserva Federal de Estados Unidos redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en un rango de 3.75 a 4 por ciento.

Se trata del segundo recorte consecutivo en lo que va del año y del octavo ajuste de política monetaria realizado en 2025.

La medida busca mantener el equilibrio económico y apoyar el crecimiento ante señales de desaceleración.