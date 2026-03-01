La Secretaría de Marina confirmó este jueves que el derrame de hidrocarburos que afecta al Golfo de México tiene su origen en tres fuentes distintas: un buque y dos chapopoteras, como explica el secretario Raymundo Pedro Morales.

“De acuerdo con los estudios de corrientes, vientos, imágenes de satélite, y fotografías aéreas, podemos concluir que hay tres fuentes de el contaminante. El primero corresponde a un buque que estuvo fondeado a inmediaciones de Coatzacoalcos; el segundo, a emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos; y la tercera, corresponde a las emanaciones naturales que se encuentran a sesenta millas de Campeche, en la zona de Cantarel”.

Los primeros indicios del derrame se detectaron a inicios de marzo, cuando pescadores reportaron la presencia de chapopote en playas de Veracruz, lo que posteriormente derivó en alertas por la expansión de la contaminación hacia otras áreas del litoral del Golfo de México. (Por Arturo García Caudillo)