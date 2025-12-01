La presidenta Claudia Sheinbaum informa que su administración alcanzó diversos acuerdos con el Gobierno de Canadá, lo que coloca a ambos países en una mejor posición de cara a la próxima revisión del TMEC.

“Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios y lo mejor para México. Se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más. Entonces se ha avanzado prácticamente en todos los puntos, en los 54, no prácticamente, se avanzó en los 54 y eso nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado”.

La primera mandataria explica que estas barreras abarcan desde temas complejos, como la producción de energía eléctrica, hasta casos específicos y otros asuntos menores. (Por Arturo García Caudillo)