Al menos quince personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, tras un choque frontal entre dos trenes turísticos que se dirigían a Machu Picchu, en Perú.

El accidente ocurrió este martes en la vía férrea de un solo carril que conecta Ollantaytambo con la zona arqueológica, en la región de Cusco.

Las causas del impacto son investigadas mientras se da atención a los lesionados.