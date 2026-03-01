De no ser aprobada, los temas fundamentales de la Reforma Electoral no podrían modificarse en un Plan B, aclara el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Hay puntos centrales que si no se modifican en la Constitución no se pueden modificar en ley secundaria. No va a ser así y obviamente que cuando una reforma de esta envergadura, una reforma constitucional se desecha, es decir, no se aprueba por las dos terceras partes, esta ya no se puede presentar ni en el periodo ni en el siguiente, hasta un año después. La reforma se desecha y no se puede por otra vía, ni por la vía secundaria ni con otra reforma similar aceptarse en la Cámara”.

También aclara que la ruta de análisis de la iniciativa, es un tema que le corresponde a las comisiones dictaminadoras. (Por Arturo García Caudillo)