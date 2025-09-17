La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que es falso que con la reforma electoral pretenda desaparecer a las minorías en el Congreso y quitarle el control de las elecciones al INE.

“Falso. Así. ¡Mentira! Primero, no hay propuesta, todavía, apenas inician las mesas de trabajo aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, después se van a ir a distintas entidades de la República, ya lo va a presentar aquí, tanto Rosa Icela como Pablo Gómez, de cómo va a ser el proceso. De nuestra parte, ya lo he dicho, el INE mantiene su autonomía, padrón electoral, lista nominal, todo sigue perteneciendo a los ciudadanos, porque en realidad pertenece a los ciudadanos, pero es una agro del Instituto Nacional Electoral. Dos, queremos que no se gaste tanto dinero en la elección, ni en los partidos políticos”.

Asimismo, y de cara al inicio de las Audiencias Públicas sobre la Reforma Electoral, reitera no estar de acuerdo en que haya tantos plurinominales, pero eso no significa que quiera desaparecer la representación de las minorías, lo que sí es necesario revisar su número. (Por Arturo García Caudillo)