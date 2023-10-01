Cómo una simulación califica el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Grúas AC, Enrique Dueñas, la supuesta regularización de grúas piratas en Jalisco durante este año, pues lejos de meterlas en cintura, ahora hasta permiso les dieron.

“Pues simplemente la Secretaría de Transporte simuló una regularización y el reglamento y la norma, pues no fue consultada ni fue factor para regularizar los vehículos. Hoy vemos grúas irregulares, grúas piratas ya con permiso, incluso vehículos de procedencia extranjera que, con placas particulares, están prestando el servicio público de grúas”.

El empresario gruero indica que antes de la supuesta regulación existían 300 grúas en Jalisco y ahora hay más de mil; solo había 40 empresas grueras y ahora existen 120 empresas nuevas más. ¿De dónde salieron? se pregunta. (Por José Luis Jiménez Castro)