Ante el escándalo de huachicol fiscal en las aduanas, es necesario que quienes se encarguen de ellas sean civiles, asegura el vice coordinador de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez.

“Sí aclaramos: estamos en contra de la corrupción, en contra de factureras y en contra del huachicol fiscal, pero no podemos seguir con la militarización de las aduanas en nuestro país sólo por un decreto presidencial no plasmado en la Ley. Por eso Acción Nacional ya propuso la iniciativa para que todos los mandos de aduanas sean exclusivamente de carácter civil y quitarle al ámbito militarizado y castrense la operación de nuestras aduanas”.

Por otro lado, aseguró que no se debe elevar excesivamente los impuestos a particulares o terminará ahogándose a las empresas y haciendo inviable el cumplimiento de las cargas fiscales. (Por: Arturo García Caudillo)