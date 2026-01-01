“Hay vacunas suficientes en Jalisco, pero no todos la aceptan”, es la crítica que hace el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, al señalar que son rechazadas las brigadas casa por casa para aplicar vacunas contra el sarampión, la estadística es 50/50.

“Necesitamos que haya una mayor respuesta de parte de la sociedad, porque, por ejemplo, cuando acudimos al domicilio de las personas para realizar lo que conocemos como barridos o bloqueos vacunares, si tenemos en ocasiones una respuesta negativa. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación por ejemplo en esa actividad específica? aproximadamente el 50 por ciento. El otro 50 por ciento los identificamos como renuente”.

Actualmente, las vacunas contra sarampión en Jalisco son aplicadas por la Secretaría de salud, el IMSS, la Universidad de Guadalajara, y por los servicios médicos municipales del Área Metropolitana de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)