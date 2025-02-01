El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que México muestra una “disposición sin precedentes” para cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Aseguró que la agencia apoyará cualquier decisión de la Casa Blanca, incluso eventuales planes militares contra cárteles en territorio mexicano.

Cole insistió en que la prioridad es salvar vidas estadounidenses y que la DEA cumplirá la misión que se le encomiende.

Sus declaraciones se dan tras el anuncio del “Proyecto Portero”, una operación conjunta para frenar el tráfico de drogas, que autoridades mexicanas han desmentido.