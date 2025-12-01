Una camioneta pickup terminó incrustada en el muro de contención del carril confinado del Macro Periférico, a la altura de la calle Tres Marías, en la colonia El Briseño de Zapopan.

El percance ocurrió cuando, según el conductor de la camioneta, el operador de un tráiler le cerró el paso de manera abrupta mientras circulaba por el carril izquierdo.

La maniobra provocó que la pickup golpeara los topes divisores y saliera proyectada contra los bloques de concreto, derribando varios de ellos.

El vehículo quedó con el chasis incrustado y las llantas delanteras elevadas aproximadamente un metro.

Automovilistas que presenciaron el siniestro dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos municipales atendieron al conductor y descartaron lesiones.

Personal del Macro Periférico y policías viales coordinaron las maniobras para retirar la unidad con una grúa.

El incidente dejó únicamente daños materiales.

El conductor de la pickup deberá responder por ellos, ya que el operador del tráiler presuntamente involucrado huyó del lugar. (Por Edgar Flores Maciel)