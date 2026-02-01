Las personas mayores de edad que participen en amenazas relacionadas con el reto viral “Tiroteo mañana” podrían enfrentar procesos legales e incluso penas de prisión, advirtió el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

El funcionario explicó que las autoridades analizan el contexto de los mensajes difundidos, ya que podrían configurar delitos como apología.

“Habría que analizar bien el contexto del de los mensajes desde luego, pudiéramos, a reserva de verificarlo, pues podría ser una apología ¿no?, el hecho de estar haciendo esas inscripciones, desde luego que pues las penas son mínimas, son de uno a seis meses de de prisión”.

Respecto a los menores de edad involucrados en este tipo de amenazas, el fiscal reconoció que los procedimientos legales son más complejos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que los estudiantes identificados participando en este tipo de conductas serán sometidos a un acompañamiento integral y permanente. (Por Edgar Flores Maciel)