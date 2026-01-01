La empresa Espectáculos Monterrey dio a conocer de manera oficial los carteles que conformarán la Feria de Aniversario 2026 en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, festejo taurino que celebrará el 59 aniversario del coso tapatío, así como el 484 aniversario de la fundación de la ciudad, marcando además el inicio de la temporada taurina 2026.

El serial estará integrado por seis corridas de toros, con un elenco de gran interés que reúne ganaderías de prestigio y la participación de toreros nacionales e internacionales que han triunfado en las principales plazas del mundo, alternando con figuras mexicanas consolidadas y jóvenes valores que despiertan gran expectación entre la afición tapatía.

Todas las corridas se celebrarán a las 16:30 horas, iniciando el domingo 25 de enero con toros de la ganadería Teófilo Gómez, para el triunfador Sergio Flores, la figura española Juan Ortega y el hidrocálido Héctor Gutiérrez.

El domingo 1 de febrero, se lidiarán toros de Villa Carmela y Campo Real, marcando la reaparición en esta plaza de Guillermo Hermoso de Mendoza, acompañado por los máximos triunfadores de la temporada anterior: Ernesto Tapia “El Calita” y Diego San Román, además del español Marco Pérez como cuarto espada.

Para el domingo 22 de febrero, se anuncian toros de Jaral de Peñas, con la presencia del rejoneador Emiliano Gamero, una actuación especial del grupo de Forcados Amadores de México, el regreso del español Daniel Luque y el triunfador de esta plaza, Diego San Román.

La feria continuará el domingo 1 de marzo con toros de Xajay, para la figura española Emilio de Justo, alternando con Diego Sánchez y la presentación como matador de toros de Bruno Aloi.

El domingo 8 de marzo, se lidiarán toros de la ganadería triunfadora de Tequisquiapan, en un atractivo cartel denominado “Desafío de banderilleros”, con Leo Valadez, el regreso del venezolano Jesús Enrique Colombo y la repetición del triunfador André Lagravere “El Galo”.

Finalmente, el domingo 15 de marzo, la feria se cerrará con toros de la ganadería jalisciense San Constantino, para la reaparición del español Antonio Ferrera, quien alternará con los triunfadores mexicanos Juan Pablo Sánchez y Luis David.

La venta de boletos y abonos dará inicio el miércoles 14 de enero, en las taquillas de la Plaza Nuevo Progreso en un horario de 11:00 a 18:00 horas, así como en línea a través de SUPERBOLETOS.

La empresa refrendó su compromiso de acercar la emoción de la tauromaquia a todos los públicos, ofreciendo precios accesibles y un 20 por ciento de descuento en la compra del abono que incluye las seis corridas. Los abonados de octubre de 2025 podrán renovar sus lugares del 14 al 20 de enero; posteriormente, los espacios no renovados se pondrán a la venta libre. (Por Martín Navarro Vásquez)