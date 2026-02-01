Bloqueos, incendios a establecimientos y reportes de balaceras se registran en Puerto Vallarta y en la zona de Bahía de Banderas, Nayarit, sin que hasta el momento se informe sobre personas detenidas.

De acuerdo con los reportes, en Puerto Vallarta se incendiaron al menos 15 tiendas de conveniencia y un supermercado. También se notificaron balaceras en la zona del malecón.

Ante la situación, autoridades vallartenses hicieron un llamado a comerciantes para cerrar sus puertas de manera preventiva y a turistas y ciudadanía para mantenerse resguardados.

Además, se reportan enfrentamientos al interior del penal de Ixtapa, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer mayores detalles oficiales sobre lo ocurrido.