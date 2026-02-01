La Universidad de Guadalajara anunció la reprogramación de la edición 2026 de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL), que se realizaría del 25 al 27 de febrero, así como del Festival PortAmérica, programado para el 28 de febrero.

La decisión obedece a ajustes en la programación y a las recomendaciones emitidas por las autoridades estatales, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y organización para el público, artistas y profesionales de la industria musical.

La institución informó que las nuevas fechas y los procesos para quienes adquirieron boletos se darán a conocer a través de sus redes sociales oficiales y del sitio web fimgdl.udg.mx. (Por Katia Plascencia Muciño)