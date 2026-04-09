Tras el rescate de Francisco Zapata, segundo de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fé en el Rosario, Sinaloa, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, agradeció el apoyo del Ejecutivo Federal y del equipo a cargo del salvamento, encabezado por la coordinación de Protección Civil.

“Un asunto muy humano, presidenta, que ha trascendido en la integración del equipo de rescate en la mina Santa Fé que tenemos de cuatro mineros ya rescatados tres. Lamentablemente uno murió, dos con vida y ahí tenemos un equipo que merece todo nuestro reconocimiento, y el reconocimiento se lo hago a usted también porque aquí ha estado la coordinadora general de Protección Civil, que no se ha ido para nada, Laura Velázquez, etcétera, todas las instituciones”.

Aún falta localizar al cuarto minero, por lo cual continúan los trabajos en la mina. (Por Arturo García Caudillo)