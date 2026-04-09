Raúl Prado fue uno de los integrantes fundadores del célebre Trío Calaveras, agrupación mexicana emblemática del bolero y la música tradicional latinoamericana.

Reconocido por su talento como segunda voz y guitarrista, Prado contribuyó decisivamente al estilo armonioso y sentimental que caracterizó al trío durante las décadas de 1940 y 1950, época en la que alcanzaron fama internacional.

Junto a sus hermanos Luis y Salvatore, Raúl ayudó a popularizar temas como Noche de ronda y Flor de azalea, llevando el sentir mexicano a escenarios de toda América Latina, Estados Unidos y Europa.

Su legado perdura como parte fundamental del romanticismo musical del siglo XX.

Raúl Prado falleció el 9 de abril de 1989.