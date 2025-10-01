Agricultores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán rompieron el diálogo y cualquier acuerdo existente con el gobierno federal, luego de que la Secretaría de Agricultura les incumpliera con tener una reunión conjunta con los industriales, por lo que retomarán los bloqueos en las carreteras.

Mauricio Pérez, productor de Guanajuato, explicó que la industria se niega a pagarles un precio base de por lo menos cinco mil 700 pesos, que es el costo internacional, y lo máximo que ofrece es alrededor de cuatro mil 700, lo cual calificaron como insuficiente, incluso con el apoyo de 950 pesos que ofreció la federación y el estado.

Por tanto, dijo que a partir de ahora se deslinda de cualquier interlocución, liderazgo y vocería del movimiento.