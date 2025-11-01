Al tiempo que se discute el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso un presupuesto alterno, como explica el coordinador blanquiazul, Elías Lixa.

“Este presupuesto que tiene casi 10.2 billones de pesos, nosotros proponemos en este acto redireccionar el 4.3 por ciento, 4.3 por ciento que significan 437 mil millones de pesos. Es decir, ni siquiera el 5 por ciento de todo el monto que pretende el gobierno podrían aliviar las necesidades más urgentes en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación y para sacar al campo del abandono en el que lo tienen”.

La propuesta alternativa plantea reasignar un poco más de 437 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)