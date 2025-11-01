La Secretaría de Marina desarticuló una red de narcotráfico que operaba dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ingresaban paquetes en vuelos comerciales hacia Tijuana sin pasar por revisión de rayos X.

El 21 de noviembre, en la Terminal 2, fueron detenidas cuatro personas en posesión de 271 paquetes con presunta cocaína (270 kilos en total) además de dos camionetas tipo van y cuatro teléfonos.

Los implicados quedaron a disposición de la autoridad por delitos contra la salud.

Según la Marina, el golpe representa una afectación económica estimada en más de 92 millones de pesos para la delincuencia organizada.