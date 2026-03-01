México enfrenta un déficit de controladores aéreos, ya que actualmente cuenta con alrededor de mil especialistas cuando se requieren al menos mil 500.

El Sindicato Nacional de Controladores Aéreos advirtió que la situación genera preocupación ante el aumento esperado de vuelos durante el Mundial.

Detalla que algunos controladores han llegado a cubrir hasta tres turnos consecutivos, equivalentes a 35 horas continuas.

La formación de nuevos especialistas tiene una duración aproximada de dos años y exige dominio avanzado del idioma inglés.