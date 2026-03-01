Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma para desaparecer las “pensiones doradas” que reciben exfuncionarios de empresas estatales y organismos públicos como la extinta Luz y Fuerza del Centro. Y aunque la oposición votó a favor no dejó de cuestionar los motivos del Gobierno Federal para impulsar esta modificación constitucional. Es la voz de la priista Carolina Viggiano.

“Si estas pensiones doradas están prohibidas desde 2019, ¿por qué el gobierno siguió pagándolas durante siete años. La respuesta no está en la supuesta austeridad, sino en las traiciones que ya han sido reveladas por el ex consejero jurídico. Qué casualidad que a unas semanas de publicado su libro en la que hace mención de un fraude de 27 mil millones de pesos en contubernio de Ramírez Cuevas con el sindicato, se hayan dado cuenta que había pensiones millonarias en la extinta empresa pública”.

La minuta pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)